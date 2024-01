Kegel para homens: um guia completo de exercícios e técnicas.

Os exercícios de Kegel foram desenvolvidos pelo ginecologista Arnold Kegel nos anos 50 para ajudar mulheres com incontinência urinária pós-parto. No entanto, esses exercícios também podem beneficiar homens. Eles consistem em fortalecer os músculos do assoalho pélvico para prevenir e tratar doenças urológicas. Esses músculos são responsáveis por sustentar os órgãos pélvicos e controlar a urina e as fezes.

Os exercícios de Kegel para homens são especialmente úteis para tratar condições como incontinência urinária e fecal, disfunção erétil e para a recuperação após a cirurgia de câncer de próstata. Os resultados geralmente são percebidos após um mês de prática regular.

É importante destacar que esses exercícios podem piorar sintomas de dor pélvica, portanto é essencial consultar um urologista para obter a indicação correta. Os exercícios podem ser realizados em pé, sentado ou deitado, e devem ser orientados por um profissional da área.

Você sabia que existem exercícios simples que podem fortalecer a musculatura do assoalho pélvico? Esses exercícios, conhecidos como exercícios de Kegel, são eficazes para prevenir e tratar problemas como incontinência urinária e disfunção sexual masculina.

Existem diferentes maneiras de realizar os exercícios de Kegel. Uma delas é ficar em pé, com os pés afastados, e contrair os músculos do assoalho pélvico como se estivesse segurando a urina. Mantenha essa contração o mais forte possível e evite prender a respiração ou tensionar outras partes do corpo.

Outra opção é fazer os exercícios sentado. Sente-se em uma cadeira ou fique de pernas cruzadas, contraia os músculos pélvicos por cerca de 6 segundos e relaxe por 10 segundos. Repita esse padrão pela manhã e à noite, seguindo orientação médica.

Se preferir, você pode fazer os exercícios deitado. Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e afastados. Contraia o assoalho pélvico e, assim como nos outros exercícios, varie a repetição pela manhã e à noite.

É importante ressaltar que, de acordo com o Ministério da Saúde, a frequência recomendada é de 8 a 12 vezes ao dia, com contrações que durem de 6 a 8 segundos. No entanto, é sempre recomendável consultar um especialista em urologia para obter orientações personalizadas.

